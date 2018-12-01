Зинченко не смог доиграть матч АПЛ из-за разбитого носа

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не смог закончить поединок против Борнмута.
В борьбе Фернандиньо разбил украинцу нос, из-за чего тот был заменен на 54-й минуте на Фабиана Дэлфа. За отведенное время Зинченко успел принять участие в первом мяче Бернардо Силвы.
Zinchenko's a bit bloody https://t.co/7XVEprRUKB pic.twitter.com/6KX7hqbIs3— Mirror Football (@MirrorFootball) 1 декабря 2018 г.
По состоянию на 77-ю минуту матча Горожане удерживают преимущество над Борнмутом в один мяч (2:1).
В нынешнем сезоне для Александра этот матч стал вторым в АПЛ и шестым во всех турнирах. Ранее игрок сборной Украины полностью провел встречу с Брайтоном во внутреннем чемпионате (2:0).