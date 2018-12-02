Футбол. Расписание матчей 2 декабря

Новости спорта: В воскресенье, 2 декабря, состоится множество интересных матчей.

Сегодня, 2 декабря, в топ-лигах Европы пройдут множество футбольных матчей. Кроме того в чемпионате Украины будут сыграны 2 игры. Львов примет Мариуполь, а Шахтер в донецком дерби сыграет против Олимпика. В АПЛ пройдут сразу три матча с участием лидеров. Челси примет Фулхэм, в лондонском дерби встретятся Арсенал и Тоттенхэм, в дерби Мерсисайда встретятся Эвертон и Ливерпуль. В Примере Барселона примет Вильярреал, в центральном матче тура чемпионата Италии Рома в Риме примет Интер. В чемпионате Франции ПСЖ сыграет с Бордо.

УПЛ, 17-й тур

14:00 Львов - Мариуполь

17:00 Шахтер Донецк - Олимпик

АПЛ, 14-й тур

14:00 Челси - Фулхэм

16:05 Арсенал - Тоттенхэм

18:15 Ливерпуль - Эвертон

Бундеслига, 13-й тур

16:30 РБ Лейпциг - Боруссия М

19:00 Айнтрахт Ф - Вольфсбург

Примера, 14-й тур

13:00 Бетис 0 - 0 Реал Сосьедад

17:15 Жирона - Атлетико

19:30 Барселона - Вильярреал

21:45 Алавес - Севилья

Серия А, 14-й тур

13:30 Милан - Парма

16:00 Сассуоло - Удинезе

16:00 Торино - Дженоа

16:00 Фрозиноне - Кальяри

19:00 Кьево - Лацио

21:30 Рома - Интер

Лига 1, 15-й тур

16:00 Тулуза - Дижон

18:00 Марсель - Реймс

18:00 Ренн - Страсбур

22:00 Бордо - ПСЖ