Футбол. Расписание матчей 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, в топ-лигах Европы пройдут множество футбольных матчей. Кроме того в чемпионате Украины будут сыграны 2 игры. Львов примет Мариуполь, а Шахтер в донецком дерби сыграет против Олимпика. В АПЛ пройдут сразу три матча с участием лидеров. Челси примет Фулхэм, в лондонском дерби встретятся Арсенал и Тоттенхэм, в дерби Мерсисайда встретятся Эвертон и Ливерпуль. В Примере Барселона примет Вильярреал, в центральном матче тура чемпионата Италии Рома в Риме примет Интер. В чемпионате Франции ПСЖ сыграет с Бордо.
УПЛ, 17-й тур
14:00 Львов - Мариуполь
17:00 Шахтер Донецк - Олимпик
АПЛ, 14-й тур
14:00 Челси - Фулхэм
16:05 Арсенал - Тоттенхэм
18:15 Ливерпуль - Эвертон
Бундеслига, 13-й тур
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия М
19:00 Айнтрахт Ф - Вольфсбург
Примера, 14-й тур
13:00 Бетис 0 - 0 Реал Сосьедад
17:15 Жирона - Атлетико
19:30 Барселона - Вильярреал
21:45 Алавес - Севилья
Серия А, 14-й тур
13:30 Милан - Парма
16:00 Сассуоло - Удинезе
16:00 Торино - Дженоа
16:00 Фрозиноне - Кальяри
19:00 Кьево - Лацио
21:30 Рома - Интер
Лига 1, 15-й тур
16:00 Тулуза - Дижон
18:00 Марсель - Реймс
18:00 Ренн - Страсбур
22:00 Бордо - ПСЖ