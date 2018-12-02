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Футбол. Расписание матчей 2 декабря

Футбол. Расписание матчей 2 декабря
13:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В воскресенье, 2 декабря, состоится множество интересных матчей.

Сегодня, 2 декабря, в топ-лигах Европы пройдут множество футбольных матчей. Кроме того в чемпионате Украины будут сыграны 2 игры. Львов примет Мариуполь, а Шахтер в донецком дерби сыграет против Олимпика. В АПЛ пройдут сразу три матча с участием лидеров. Челси примет Фулхэм, в лондонском дерби встретятся Арсенал и Тоттенхэм, в дерби Мерсисайда встретятся Эвертон и Ливерпуль. В Примере Барселона примет Вильярреал, в центральном матче тура чемпионата Италии Рома в Риме примет Интер. В чемпионате Франции ПСЖ сыграет с Бордо.

УПЛ, 17-й тур

14:00 Львов - Мариуполь 

17:00 Шахтер Донецк - Олимпик

АПЛ, 14-й тур

14:00 Челси - Фулхэм 

16:05 Арсенал - Тоттенхэм 

18:15 Ливерпуль - Эвертон 

Бундеслига, 13-й тур

16:30 РБ Лейпциг - Боруссия М 

19:00 Айнтрахт Ф - Вольфсбург 

Примера, 14-й тур

13:00 Бетис 0 - 0 Реал Сосьедад

17:15 Жирона - Атлетико 

19:30 Барселона - Вильярреал 

21:45 Алавес - Севилья

Серия А, 14-й тур

13:30 Милан - Парма 

16:00 Сассуоло - Удинезе 

16:00 Торино - Дженоа  

16:00 Фрозиноне - Кальяри

19:00 Кьево - Лацио  

21:30 Рома - Интер

Лига 1, 15-й тур

16:00 Тулуза - Дижон  

18:00 Марсель - Реймс 

18:00 Ренн - Страсбур 

22:00 Бордо - ПСЖ

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ФК Динамо (Киев), Бундеслига, Серия А, Футбол, Лига 1, АПЛ, Примера, Новости футбола.
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