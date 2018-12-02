Шевченко прокомментировал результаты жребия отбора на Евро-2020

Сборная Украины в отборе к Евро-2020 попала в группу к Португалии, Сербии, Литве и Люксембургу.
- В соперники нам достались достойные команды, - сказал Андрей Шевченко пресс-службе ФФУ. - Мы знали, что простых соперников не будет. С третьей корзины выпала, пожалуй, самая сильная сборная - Сербия. Мы хорошо знаем друг друга.
Попали в группу с действующим чемпионом Европы ... Но и у нас неплохая команда, поэтому будем решать задачи.
- Какой была первая мысль, когда вы увидели среди оппонентов Португалию и Сербию?
- Было понятно, что играть придется против сильных соперников. Будем готовиться, чтобы за игрой не уступить ни одной из этих команд. Очень важно, чтобы наши лидеры подошли к важнейшим матчам в полной боевой готовности.
Многое будет зависеть от того, где и когда мы будем проводить поединки. Посмотрим, какой будет календарь. Тогда спланируем, как мы будем выходить из этой группы.
- Какой календарь вы бы хотели увидеть?
- Мне бы хотелось, чтобы все важные матчи мы проводили в сентябре, октябре и ноябре - то есть тогда, когда наши игроки, которые принимают участие в национальных турнирах и еврокубках, находятся в оптимальном состоянии. Март - месяц не очень благоприятный для нас, мы играем после длительной паузы.
Посмотрим, какой будет календарь, и, исходя из этого, уже будем строить планы подготовки.
- Можно ли сказать, что нам повезло с командами из нижних корзин - Литвой и Люксембургом?
- Ни команду нельзя выделять. Со всеми надо играть и всех побеждать. Чем больше побед мы получим, тем больше у нас будут шансы на выход в финальный турнир.
Группа непростая, со всеми командами мы раньше встречались, имеем определенный опыт.
- Вы общались с Райаном Гиггзом. О чем говорили?
- Мы давно знаем друг друга, прошлись в разговоре по группам, обменялись мнениями. И нам, и валлийцам достались сильные соперники.
- Каковы ваши ближайшие планы?
- Сейчас будем собирать информацию о соперниках, исходя из нее, строить планы. Посетим собрание клубных команд, в которых играют сборники, следить за кандидатами.