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Шевченко прокомментировал результаты жребия отбора на Евро-2020

Шевченко прокомментировал результаты жребия отбора на Евро-2020
15:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УЕФА

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора Евро-2020.

Сборная Украины в отборе к Евро-2020 попала в группу к Португалии, Сербии, Литве и Люксембургу.

- В соперники нам достались достойные команды, - сказал Андрей Шевченко пресс-службе ФФУ. - Мы знали, что простых соперников не будет. С третьей корзины выпала, пожалуй, самая сильная сборная - Сербия. Мы хорошо знаем друг друга.

Попали в группу с действующим чемпионом Европы ... Но и у нас неплохая команда, поэтому будем решать задачи.

- Какой была первая мысль, когда вы увидели среди оппонентов Португалию и Сербию?

- Было понятно, что играть придется против сильных соперников. Будем готовиться, чтобы за игрой не уступить ни одной из этих команд. Очень важно, чтобы наши лидеры подошли к важнейшим матчам в полной боевой готовности.

Многое будет зависеть от того, где и когда мы будем проводить поединки. Посмотрим, какой будет календарь. Тогда спланируем, как мы будем выходить из этой группы.

- Какой календарь вы бы хотели увидеть?

- Мне бы хотелось, чтобы все важные матчи мы проводили в сентябре, октябре и ноябре - то есть тогда, когда наши игроки, которые принимают участие в национальных турнирах и еврокубках, находятся в оптимальном состоянии. Март - месяц не очень благоприятный для нас, мы играем после длительной паузы.

Посмотрим, какой будет календарь, и, исходя из этого, уже будем строить планы подготовки.

- Можно ли сказать, что нам повезло с командами из нижних корзин - Литвой и Люксембургом?

- Ни команду нельзя выделять. Со всеми надо играть и всех побеждать. Чем больше побед мы получим, тем больше у нас будут шансы на выход в финальный турнир.

Группа непростая, со всеми командами мы раньше встречались, имеем определенный опыт.

- Вы общались с Райаном Гиггзом. О чем говорили?

- Мы давно знаем друг друга, прошлись в разговоре по группам, обменялись мнениями. И нам, и валлийцам достались сильные соперники.

- Каковы ваши ближайшие планы?

- Сейчас будем собирать информацию о соперниках, исходя из нее, строить планы. Посетим собрание клубных команд, в которых играют сборники, следить за кандидатами.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФФУ, Евро-2020, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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