Мариуполь уходит от поражения во Львове

Новости спорта: Гол Владислава Вакулы под занавес поединка не позволил подопечным Юрия Бакалова прервать безвыигрышную серию (2:2).

Мариуполь сумел уйти от поражения против ФК Львов.

На 80-й минуте Вакула завершил передачу Борячука с правого фланга точным ударом в левый угол ворот – 2:2. Через пять минут, однако, Львов мог вырвать победу, но дальний удар Борзенко прошел рядом со штангой.

Львов, таким образом, набрал 20 очков и остался на восьмой позиции в турнирной таблице, в то время как Мариуполь, набрав 24 зачётных балла, поднялся на шестую строчку.

Львов — Маруиполь 2:2

Голы: Бруно, 6, Воронин (пен.), 24 — Пихаленок, 22, Вакула, 80

Львов: Сарнавский — Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронин — Приймак (Араужо, 66), Сабино (Сезар, 79) — Тейлор, Мартан, Западня — Бруно.

Мариуполь: Худжамов — Тищенко, Яворский, Федорчук, Чоботенко — Пихаленок, Полегенько — Зубков (Кирюханцев, 90+1), Мишнев, Чурко (Борячук. 61) — Вакула.

Предупреждения: Пихаленок, Араужо — Приймак, Чурко, Борячук, Вакула, Тищенко