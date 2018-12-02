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Арсенал обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби 4:2

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Арсенал обыграл Тоттенхэм в лондонском дерби 4:2
18:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Невероятный по динамике выдали эти две команды в лондонском дерби.

«Арсенал» одержал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Арсенала» отличились нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль, а также защитник Лукас Торрейра. Авторами голов «Тоттенхэма» стали хавбек Эрик Дайер и форвард Гарри Кейн.

Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла 12 матчей. «Шпоры» прервали победную серию из трёх встреч.

«Арсенал», набрав 30 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30) — 5-е.

Арсенал - Тоттенхэм 4:2

Голы: Обамеянг, 10 (с пенальти), 56, Ляказетт, 75, Торрейра, 77 — Дайер, 30, Кейн, 34 (с пенальти)

Арсенал: Лено — Мустафи (Гендузи, 71), Папастатопулос, Холдинг — Бельерин, Торрейра, Джака, Колашинац — Мхитарян (Рэмси, 46), Обамеянг, Ивоби (Ляказетт, 46)

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Фойт, Вертонген, Дэвис (Роуз, 83) — Сиссоко, Дайер, Алли (Уинкс, 80) — Эриксен — Сон Хын Мин (Моура, 79), Кейн

Предупреждения: Мустафи, Джака, Торрейра — Вертонген, Дайер, Алли, Орье

Удаление: Вертонген, 85 (вторая желтая карточка)

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, ФК Тоттенхєм.
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