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Павелко: Наша цель - быть среди участников чемпионата Европы

Павелко: Наша цель - быть среди участников чемпионата Европы
20:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Андрей Павелко прокомментировал группу Украины в отборе на Евро-2020.

Президент ФФУ Андрей Павелко, комментируя результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2020, сказал, что хотел бы соперников попроще, но это хорошая возможность для нашей сборной проверить свои силы.

"Хороший жребий, сильная группа. Для наших болельщиков, уверен, будет интересным матч против действующих чемпионов Европы - португальцев. Три команды - победители групп Лиги наций, что делает конкуренцию высокой, а матчи - зрелищными.

Наша цель - по итогам отборочного турнира быть среди участников чемпионата Европы, который впервые в истории пройдет в 12-ти разных странах. Мы должны поддержать нашу сборную. Призываю всех болельщиков в следующем году уделить максимум внимания национальной команде. Надо создать такую атмосферу, чтобы сборная чувствовала настоящую поддержку и показала достойную игру и положительный результат с сильными соперниками. Группа непростая, команды будут ставить цель отбирать очки друг у друга.

Сербия? Мы хорошо знаем эту команду, не так давно мы встречались с ней в Харькове. Это сильный соперник, который выиграл свою группу в Лиге наций. Да, возможно, хотелось, чтобы нам достались соперники попроще, но у нас есть неплохая возможность проверить свои силы и показать нашу лучшую игру, которую мы уже видели в исполнении сборной в последних матчах", - цитирует Павелко сайт ФФУ.

Напомним, Украина попала в группу В вместе с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

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Сборная Украины, Андрей Павелко, ФФУ, Евро-2020.
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