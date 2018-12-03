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ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Франции

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Франции
07:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лидер Лиги 1 не сумел обыграть середняка чемпионата.

В 15-м туре Лиги 1 ПСЖ на выезде сыграл вничью с Бордо.

ПСЖ открыл счет в матче на 34-й минуте. Это Неймар откликнулся на передачу Дани Алвеса и пробил точно в угол ворот.

После перерыва Джимми Бриан сравнял счет в матче, но Киллиан Мбаппе снова вывел гостей вперед.

В концовке встречи Бордо во второй раз сравнял счет в матче. Андреас Корнелиус выиграл верховую борьбу, и пробил под самую штангу.

Обзор матча:

После этой ничьи ПСЖ продолжает спокойно лидировать в чемпионате Франции. Отрыв от второго места составляет 14 очков.

Бордо же набрал 18 очков и поднялся на 11 позицию в турнирной таблице.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Бордо, Новости футбола.
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