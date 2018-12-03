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УЕФА официально утвердил формат третьего еврокубка

УЕФА официально утвердил формат третьего еврокубка
08:12 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: УЕФА

Новости спорта: Исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021-2024 годов.

Новый турнир с рабочим названием UEL2 будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды.

Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.

Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Точно так же, как в Лиге Европы. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что и сейчас.

В цикле 2021-2024 годов формат Лиги Европы будет приведен в соответствие с форматом нового турнира. Перед 1/8 финала вводится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, UEL2.
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