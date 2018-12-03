Вербич - о матче Шахтер - Динамо: Степаненко повел себя, как девочка

Новости спорта: Футболист "Динамо" рассказал, за что разозлился на игрока "Шахтера"

25-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился мнением о конфликте с хавбеком донецкого «Шахтера» Тарасом Степаненко, который произошел во время матча 14-го тура УПЛ (1:2).

«Степаненко повел себя как девочка. Арбитр даже не увидел, что Кендзера сыграл рукой, поэтому я не понимаю, почему Степаненко просто не продолжил играть. После матча я переосмыслил этот эпизод, ведь Степаненко хотел ослабить соперника красной карточкой. Именно после удаления «Шахтер» забил решающий гол. Действия Степаненко были положительными для его команды, но он меня очень разозлил. Я считаю, что на поле он — неприятный», — отметил Вербич.

Напомним, вчера, 2 декабря, донецкий Шахтер сыграл в скандальную ничью с донецким Олимпиком, а Фонсека и Шевчук разругались вдребезги.