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Вербич - о матче Шахтер - Динамо: Степаненко повел себя, как девочка

Вербич - о матче Шахтер - Динамо: Степаненко повел себя, как девочка
09:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Футболист "Динамо" рассказал, за что разозлился на игрока "Шахтера"

25-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич поделился мнением о конфликте с хавбеком донецкого «Шахтера» Тарасом Степаненко, который произошел во время матча 14-го тура УПЛ (1:2).

Шевчук и Фонсека эмоционально ссорились после матча Шахтер – Олимпик

«Степаненко повел себя как девочка. Арбитр даже не увидел, что Кендзера сыграл рукой, поэтому я не понимаю, почему Степаненко просто не продолжил играть. После матча я переосмыслил этот эпизод, ведь Степаненко хотел ослабить соперника красной карточкой. Именно после удаления «Шахтер» забил решающий гол. Действия Степаненко были положительными для его команды, но он меня очень разозлил. Я считаю, что на поле он — неприятный», — отметил Вербич.

Напомним, вчера, 2 декабря, донецкий Шахтер сыграл в скандальную ничью с донецким Олимпиком, а Фонсека и Шевчук разругались вдребезги.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Беньямин Вербич.
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