Неймар вновь получил травму

Новости спорта: Лидер ПСЖ Неймар опять получил травму паха и рискует пропустить ближайшие матчи.

Неймар не смог доиграть вчерашний матч Лиги 1 против Бордо (2:2) и был заменен на 57-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер парижан Томас Тухель рассказал, что у форварда случился рецидив.

«Думаю, это та же самая травма. Мы должны быть осторожны, хотя сам он говорил, что готов играть. Надеюсь он вернется после игры в Страсбуре», — цитирует его Goal.com.

Бразилец получил травму 21 ноября в товарищеском матче за сборную Бразилии против Камеруна (1:0) и вернулся на поле в прошлую среду в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля (2:1), будучи не на 100% готовым.

Вероятно, Неймар пропустит как минимум выездной матч чемпионата Франции против Страсбура, который состоится уже в среду, 5 декабря.