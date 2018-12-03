Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки
Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона

Экс-тренер Шахтера Луческу мог возглавить ПСЖ

Экс-тренер Шахтера Луческу мог возглавить ПСЖ
09:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Экс-наставник "Шахтера" мог переехать во Францию в 1984-м году

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал, как мог оказаться в ПСЖ. Его цитирует Goal.

«Был момент, когда я практически договорился о работе в ПСЖ. В то время президентом парижан был Фрэнсис Борелли. Я даже приехал в Париж с женой. Помню, что это было в 1984 году. С тех пор мои взаимоотношения с Францией очень хорошие.

Будучи тренером «Шахтера», мы проводили матчи в Париже, Марселе, Лилле и Нанси. Мне нравится чемпионат Франции в том плане, что он предлагает игрокам для развития их карьеры.

Я всегда советую своим подопечных по возможности переезжать сюда, потому что это может серьезно помочь их прогрессу».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ПСЖ, Мирча Луческу, Футбол, Сборная Турции, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
02 Жестокий фол Тайсона в матче с Олимпиком, за который его не удалили (Видео)
03 Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри
04 Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
05 Шевчук и Фонсека эмоционально ссорились после матча Шахтер – Олимпик
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь