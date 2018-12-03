Экс-тренер Шахтера Луческу мог возглавить ПСЖ

Новости спорта: Экс-наставник "Шахтера" мог переехать во Францию в 1984-м году

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал, как мог оказаться в ПСЖ. Его цитирует Goal.

«Был момент, когда я практически договорился о работе в ПСЖ. В то время президентом парижан был Фрэнсис Борелли. Я даже приехал в Париж с женой. Помню, что это было в 1984 году. С тех пор мои взаимоотношения с Францией очень хорошие.

Будучи тренером «Шахтера», мы проводили матчи в Париже, Марселе, Лилле и Нанси. Мне нравится чемпионат Франции в том плане, что он предлагает игрокам для развития их карьеры.

Я всегда советую своим подопечных по возможности переезжать сюда, потому что это может серьезно помочь их прогрессу».