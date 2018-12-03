Денисов обвинил Суркиса в бездействии во время переноса матча Ворскла - Арсенал

Новости спорта: По его словам, в УЕФА не лоббируют интересы Украины.

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился своим мнением о переносе матча Ворскла – Арсенал.

«Ворскла изо всех сил пыталась изменить решение УЕФА — в принципе, для этого были определенные предпосылки, — и сохранить игру для полтавского болельщика на родном стадионе. Переговоры продолжались с вечера вторника, поэтому команда до последнего, до вечера среды, не выезжала из Полтавы на Киев, была надежда, но, фактически, Ворскла оказалась один на один со своими проблемами», — сказал Денисов в эфир программы «Великий футбол».

Кроме того, Денисов обвинил в сложившейся ситуации члена Исполкома УЕФА Григория Суркиса.

«У всех большой вопрос: почему Ворсклу не защитили, не помогли? У нас же есть действующий член Исполкома УЕФА, который всегда говорил, что ему небезразличны все без исключения украинские клубы. Но как только наступила конкретная проблема, член Исполкома УЕФА Григорий Суркис абсолютно бездействовал — его не было ни в ленте новостей, ни в каких историях он не появился. Есть ли действительно у Украины лобби в УЕФА? Для нас — большой вопрос», — добавил Денисов.

Напомним, матч Ворскла — Арсенал был перенесен в Киев. Все это из-за военного положения в Харькове, куда должен был изначально прилететь Арсенал.