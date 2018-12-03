Экс-лидер Шахтера Фред недоволен количеством игрового времени в МЮ

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред понимает, почему не попадает в состав своей национальной команды.

"Я мало играл в клубе, и это нормально для Тите – не вызывать меня в сборную. Он не мог меня оценить, хотя я много работал с ним.

Конечно, меня это раздражало, но я должен знать, как справляться с такими ситуациями, чтобы сделать шаг вперед. Как и раньше, я сосредоточен на своей работе, и я надеюсь вернуться в национальную команду в ближайшее время, чтобы поехать на Копа Америка.

Это нормально, идет процесс адаптации к другой лиги. Хотя я играл в еврокубках раньше, теперь я в другой стране, и мне нужно снова ко всему привыкать", – цитирует Фреда Goal.com.

"Сначала я думал, что человек не способен жить в таких условиях", – Фред вспомнил свой период карьеры в Украине

Напомним, Фред не получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Камеруна и Уругвая.