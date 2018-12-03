Футбол. Результаты всех матчей 2 декабря

В воскресения, 2 декабря, состоялись ряд захватывающих матчей в Топ-чемпионата Европы. В АПЛ был день дерби: Челси спокойно обыграло Фулхэм, Ливерпуль на шестой добавленной ко второму тайму минуте, благодаря голу Ориги, в то время Арсенал обыграл Тоттенхэм в невероятном матче. В Италии центральный матч тура отыграли Рома и Интер, а в Украине страсти бушевали в донецком дерби Шахтер - Олимпик.
Результаты матчей 1 декабря:
УПЛ, 17-й тур
Львов 2 : 2 Мариуполь
Шахтер Донецк 2 : 2 Олимпик Д
АПЛ, 14-й тур
Челси 2 : 0 Фулхэм
Арсенал 4 : 2 Тоттенхэм
Ливерпуль 1:0 Эвертон
Бундеслига, 13-й тур
РБ Лейпциг 2 : 0 Боруссия М
Айнтрахт Ф 1 : 2 Вольфсбург
Примера, 14-й тур
Реал Бетис 1 : 0 Реал Сосьедад
Жирона 1 : 1 Атлетико Мадрид
Барселона 2 : 0 Вильярреал
Алавес 1 : 1 Севилья
РФПЛ, 14-й тур
Краснодар 2 : 0 Урал
Ростов 0 : 0 ЦСКА М
Спартак М 2 : 1 Локомотив М
Серия А, 14-й тур
Милан 2 : 1 Парма
Фрозиноне 1 : 1 Кальяри
Торино 2 : 1 Дженоа
Сассуоло 0 : 0 Удинезе
Кьево 1 : 1 Лацио
Рома 2 : 2 Интер Милан
Лига 1, 15-й тур
Тулуза 2 : 2 Дижон
Ренн 1 : 4 Страсбур
Марсель 0 : 0 Реймс
Бордо 2 : 2 ПСЖ
Напомним, сегодня, 3 декабря состоятся еще несколько матчей в европейских Топ-чемпионатах.