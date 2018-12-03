Футбол. Результаты всех матчей 2 декабря

Новости спорта: Скандальная ничья в донецком дерби, "жаркое" дерби в Лондоне и другие результаты матчей 2 декабря в Топ-чемпионатах.

В воскресения, 2 декабря, состоялись ряд захватывающих матчей в Топ-чемпионата Европы. В АПЛ был день дерби: Челси спокойно обыграло Фулхэм, Ливерпуль на шестой добавленной ко второму тайму минуте, благодаря голу Ориги, в то время Арсенал обыграл Тоттенхэм в невероятном матче. В Италии центральный матч тура отыграли Рома и Интер, а в Украине страсти бушевали в донецком дерби Шахтер - Олимпик.

Результаты матчей 1 декабря:

УПЛ, 17-й тур

Львов 2 : 2 Мариуполь

Шахтер Донецк 2 : 2 Олимпик Д

АПЛ, 14-й тур

Челси 2 : 0 Фулхэм

Арсенал 4 : 2 Тоттенхэм

Ливерпуль 1:0 Эвертон

Бундеслига, 13-й тур

РБ Лейпциг 2 : 0 Боруссия М

Айнтрахт Ф 1 : 2 Вольфсбург

Примера, 14-й тур

Реал Бетис 1 : 0 Реал Сосьедад

Жирона 1 : 1 Атлетико Мадрид

Барселона 2 : 0 Вильярреал

Алавес 1 : 1 Севилья

РФПЛ, 14-й тур

Краснодар 2 : 0 Урал

Ростов 0 : 0 ЦСКА М

Спартак М 2 : 1 Локомотив М

Серия А, 14-й тур

Милан 2 : 1 Парма

Фрозиноне 1 : 1 Кальяри

Торино 2 : 1 Дженоа

Сассуоло 0 : 0 Удинезе

Кьево 1 : 1 Лацио

Рома 2 : 2 Интер Милан

Лига 1, 15-й тур

Тулуза 2 : 2 Дижон

Ренн 1 : 4 Страсбур

Марсель 0 : 0 Реймс

Бордо 2 : 2 ПСЖ

Напомним, сегодня, 3 декабря состоятся еще несколько матчей в европейских Топ-чемпионатах.