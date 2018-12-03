Ярмоленко: Уже неделю по ночам играю в футбол

Новости спорта: Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко не может дождаться своего возвращения на футбольное поле.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко, восстанавливаясь после травмы, не стал делать прогнозы о возвращении, но заверил, что очень ждет этого момента.

"Загадывать я не хочу, но так как после травмы я еще не давал интервью, в первую очередь хочу сказать слова благодарности всем тем людям, которые меня поддержали. Мне это было очень приятно. В такие минуты, когда тебе со всего мира шлют сообщения, ты понимаешь, что, если у тебя такая поддержка, ради этого и стоит играть в футбол и отдавать ему все силы.

Настроение у меня нормальное - хватит уже горевать. Я не знаю, когда вернусь на поле, просто выполняю все предписания врачей. В понедельник, в среду и в пятницу у меня процедуры на базе. Скоро, надеюсь, разрешат нагружать ногу в тренажерном зале. Все, что мне говорят, я делаю и буду делать. Даже немного больше. Надеюсь, что осложнений не будет и восстановление пройдет по графику. Как говорят, вернуться нужно еще сильнее, и я на это нацеливаюсь. Силы есть. Хочу работать, работать и еще раз работать.

Первые две недели без футбола прошли еще как-то спокойно. Голова была забита травмой, операцией и так далее. Но когда все пришло в норму, стало, конечно, сложнее. Я уже неделю по ночам играю в футбол! Снится, как забиваю голы. Просыпаюсь, а на ноге этот замечательный сапог, который всегда со мной, - и сразу становится обидно. Не могу дождаться, когда мне разрешат нагружать мышцу, которая у меня сейчас, как у какого-то старика. Пока качаю только бицуху. На пляж готовлюсь (улыбается). Впрочем, пусть только дадут добро - мы все быстро приведем в норму", - сказал Ярмоленко в интервью Команде №1.