Маркевич оценил шансы Украины на выход в финальную часть Евро-2020

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от результатов жеребьевки отборочного этапа к Евро-2020.

Украина попала в группу В, где ей будут противостоять Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

"Да нормальный жребий для Украины. Есть все возможности попасть в финальную часть Евро. И с Португалией можно играть, и с Сербией. Про Литву и Люксембург я уже не говорю – там мы обязаны брать максимум очков. Конечно, из третьей корзины соперник мог бы попасться и проще, сербы не подарок. Но и у нас команда сейчас очень неплохая. К тому же с Сербией мы всегда удачно играли, так что пусть теперь они нас боятся.

Сборная Украины хорошо проявила себя в Лиге наций и теперь должна спокойно готовиться к следующему турниру. Конечно, многое будет зависеть от расписания, но в целом нам досталась нормальная группа: не сильнее и не слабее других. Да, будет сложно, ну а как по-другому? Посмотрим".