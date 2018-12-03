Григорчук вернется на пост главного тренера Астаны

Новости спорта: Украинский специалист Роман Григорчук вернется на пост наставника Астаны.

Украинский тренер Роман Григорчук вскоре вернется в "Астану" в качестве главного тренера.

Напомним, осенью Григорчук брал паузу в карьере, связанную с семейными обстоятельствами, и команду временно возглавлял Григорий Бабаян, который сумел привести команду к чемпионству и набрать 8 очков в групповом турнире Лиги Европы.

Теперь Бабаян вновь будет ассистентом, а Григорчук вернется к руководству командой.

Отметим, что "Астана" претендует на выход в плей-офф Лиги Европы. Для этого казахстанскому клубу нужно не проиграть «Ренну» в матче шестого тура группового этапа.

Напомним, 29 ноября "Динамо" обыграло минимально обыграло Астану и возглавило турнирную таблицу группы в Лиге Европы.