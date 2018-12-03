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Григорчук вернется на пост главного тренера Астаны

Григорчук вернется на пост главного тренера Астаны
14:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский специалист Роман Григорчук вернется на пост наставника Астаны.

Украинский тренер Роман Григорчук вскоре вернется в "Астану" в качестве главного тренера.

Напомним, осенью Григорчук брал паузу в карьере, связанную с семейными обстоятельствами, и команду временно возглавлял Григорий Бабаян, который сумел привести команду к чемпионству и набрать 8 очков в групповом турнире Лиги Европы.

Теперь Бабаян вновь будет ассистентом, а Григорчук вернется к руководству командой.

Отметим, что "Астана" претендует на выход в плей-офф Лиги Европы. Для этого казахстанскому клубу нужно не проиграть «Ренну» в матче шестого тура группового этапа.

Напомним, 29 ноября "Динамо" обыграло минимально обыграло Астану и возглавило турнирную таблицу группы в Лиге Европы.

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Лига Европы, Футбол, Роман Григорчук, Новости футбола, ФК Астана.
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