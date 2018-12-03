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Вацко: Не понимаю, как Астана может возить Динамо

Вацко: Не понимаю, как Астана может возить Динамо
15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко – о матче Лиги Европы «Астана» – «Динамо».

Виктор Вацко сейчас хочет от «Динамо» только одного – правильного усиления в зимнее трансферное окно.

- Внутри меня борются две части. Я вырос на «Динамо», которое побеждало в Европе в 1980-х, в 1990-х годах. Поэтому я не понимаю, как «Астана» может возить киевское «Динамо». Но с другой стороны, зная кадровый дефицит «Динамо», тяжелый перелет в Казахстан, искусственный газон, есть результат, а игра забывается. 

Виктор Леоненко добавил:

- Проблема не в искусственном поле. У «Динамо» же есть манеж. Все молчат о том, что «Астана» три недели назад закончила чемпионат. У нас бы уже визжали, что команда не тренируется и не играет. Слава Богу, что создали полумомент, забили, выдержали и победили. Нужно поздравить динамовцев. Но не забывайте, что с такой игрой делать весной? Там уже не будет таких соперников, как «Астана». Если киевляне купят нападающего, то за месяц сбора его не наиграют. Где Че Че, где Сидклей? Я тоже могу выйти и играть на чистых мячах. Это и есть усиление? Рукавина мог два гола забить. А это был игрок Сидклея. Казахстанцы тоже ошибались на искусственном газоне. Это уровень футболистов. Я бы выделил Бурду, который не дал сыграть нападающим соперника.

Напомним, киевское Динамо на выезде в Казахстане обыграло местную Астану со счетом 1:0, но при этом продемонстрировало много брака.

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Все по теме:

Великий футбол, Виктор Леоненко, Виктор Вацко, ФК Динамо (Киев).
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