УПЛ: сегодня матчи Ворскла - Александрия, Динамо - Черноморец

Расписание матчей 3 декабря|понедельник
Чемпионат Украины Премьер-лига 17-й тур
17:00 Ворскла - Александрия Футбол 2
18:30 Динамо Киев - Черноморец 2+2
В понедельник, 3 декабря, 17-й тур украинской Премьер-лиги закрывают команды, которые играли в четверг в Лиге Европы.
Полтавская Ворскла после киевского матча с лондонским Арсеналом сыграет принципиальный матч с Александрией. Этот матч начнется в 17:00 с трансляцией на Футбол 2.
Киевское Динамо после визита в Казахстан сыграет на домашнем поле против аутсайдера одесского Черноморца. Этот матч покажет канал 2+2.
Ситуация перед матчем
Напомним, что вчера донецкий Шахтер потерял очки в матче с Олимпиком (2:2).