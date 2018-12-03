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УПЛ: сегодня матчи Ворскла - Александрия, Динамо - Черноморец
15:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня киевское Динамо может вернуться на вторую позицию в чемпионате Украины.

Расписание матчей 3 декабря|понедельник

Чемпионат Украины Премьер-лига 17-й тур

17:00 Ворскла - Александрия Футбол 2

18:30 Динамо Киев - Черноморец 2+2

В понедельник, 3 декабря, 17-й тур украинской Премьер-лиги закрывают команды, которые играли в четверг в Лиге Европы.

Полтавская Ворскла после киевского матча с лондонским Арсеналом сыграет принципиальный матч с Александрией. Этот матч начнется в 17:00 с трансляцией на Футбол 2.

Киевское Динамо после визита в Казахстан сыграет на домашнем поле против аутсайдера одесского Черноморца. Этот матч покажет канал 2+2.

Ситуация перед матчем

Напомним, что вчера донецкий Шахтер потерял очки в матче с Олимпиком (2:2).

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ФК Динамо (Киев), ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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