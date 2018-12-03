УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Новости спорта: Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение.

Соответствующее решение было принято сегодня, 3 декабря, на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает terrikon со ссылкой на официальный релиз УЕФА.

Также отмечается, что исполком УЕФА запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

Напомним, что заключительный матч донецкого футбольного клуба "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов 12 декабря должен пройти на ОСК "Металлист" в Харькове. Запасной вариант в случае переноса поединка - "Львов Арена". Ранее исполняющий обязанности директора "Арены Львов" Юрий Майборода сообщил, что получил звонок из ФФУ по поводу возможности провести матч заключительного тура группового этапа ЛЧ "Шахтер" - "Лион" на львовском стадионе.