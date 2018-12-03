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Как Ливерпуль обыграл Эвертон, забив на 96-й минуте (Видео)

Как Ливерпуль обыграл Эвертон, забив на 96-й минуте (Видео)
16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Гол Дивока Ориги в компенсированное время принес Ливерпулю победу в мерсисайдском дерби (1:0).

«Ливерпуль» одержал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Ливерпульское дерби состоялось на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, отличившийся на 96-й минуте.

Ливерпуль — Эвертон 1:0

Гол: Ориги, 90+6

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Вейналдум — Салах (Старридж, 75), Шакири (Кейта, 71), Мане — Фирмино (Ориги, 84).

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Мина, Кин, Динь — Гуйе, Гомеш — Уолкотт (Лукман, 63), Сигурдссон (Зума, 90+1), Бернард (Калверт-Льюин, 89) — Ришарлисон.

Предупреждения: Шакири, Фабиньо, Гомес — Гомеш, Сигурдссон.

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ФК Ливерпуль, ФК Эвертон, АПЛ.
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