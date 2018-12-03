Как Ливерпуль обыграл Эвертон, забив на 96-й минуте (Видео)

«Ливерпуль» одержал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Ливерпульское дерби состоялось на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, отличившийся на 96-й минуте.
Ливерпуль — Эвертон 1:0
Гол: Ориги, 90+6
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Вейналдум — Салах (Старридж, 75), Шакири (Кейта, 71), Мане — Фирмино (Ориги, 84).
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Мина, Кин, Динь — Гуйе, Гомеш — Уолкотт (Лукман, 63), Сигурдссон (Зума, 90+1), Бернард (Калверт-Льюин, 89) — Ришарлисон.
Предупреждения: Шакири, Фабиньо, Гомес — Гомеш, Сигурдссон.