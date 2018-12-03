Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов

Новости спорта: Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги наций УЕФА-2018/19.

В ирландском Дублине состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги наций УЕФА-2018/19. Будущий соперник сборной Украины сыграет со Швейцарией.

Соперник сборной Украины по отбору футбольного Евро-2020, сборная Португалии, встретится со сборной Швейцарии в полуфинале Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Другую пару составили Нидерланды и Англия.

Полуфиналы Лиги наций УЕФА-2018/19 состоятся 5 июня (Португалия - Швейцария) и 6 июня (Голландия - Англия) 2019 года в Португалии.

Победители сыграют в финальном поединке 9 июня. В этот же день пройдет и матч за третье место, в котором примут участие сборные, проигравшие в полуфинале.

Напомним, накануне состоялась жеребьевка квалификации Евро-2020. Украина попала в группу B, где встретится с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.