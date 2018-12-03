Александрия обыграла Ворсклу: гол Ковальца (Видео)

Новости спорта: Александрия в гостях минимально переиграла полтавскую Ворсклу и сохранила вторую позицию в УПЛ.

Очередную победу в чемпионате подопечные Шарана смогли добыть после точного удара Кирилла Ковальца еще в начале поединка (1:0).

После этой победы Александрия набрала 36 очков, занимая вторую позицию в чемпионате. В случае победы Динамо над Черноморцем, киевляне наберут 35 очков.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Ворскла» - «Александрия» - 0:1

Гол: Кирилл Ковалец (3)

Предупреждения: Артур (13), Владимир Чеснаков (18), Вадим Сапай (50), Игорь Пердута (74) - Станислав Микицей (16), Евгений Банада (56), Кирилл Ковалец (72)

«Ворскла» : Богдан Шуст, Игорь Пердута, Александр Скляр, Артем Габелок (Карека, 81), Влвдислав Кулач, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Михаил Сергийчук, 60), Юрий Коломоец (Павел Ребенок, 75), Александр Чижов, Тарас Сакив, Артур

«Александрия»: Юрий Панькив, Станислав Микицей, Валерий Бондаренко, Кирилл Ковалец (Алексей Довгий, 84) Андрей Цуриков, Андрей Запорожан, Артем Ситало, Дмитрий Шастал (Евгений Протасов, 67), Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин (Максим Задерака, 73), Евгений Банада

Арбитр: Виталий Романов