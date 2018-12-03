Как Александрия обыграла Ворсклу: обзор матча

Очередную победу в чемпионате подопечные Шарана смогли добыть после точного удара Кирилла Ковальца еще в начале поединка (1:0).
Ворскла — Александрия 0:1
Гол: Ковалец, 4
Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур — Сапай (Сергийчук, 59), Скляр, Габелок (Карека, 81), Сакив — Кулач — Коломоец (Ребенок, 75).
Александрия: Панькив — Микицей, Шендрик, Бондаренко, Цуриков — Гречишкин (Задерака, 74), Банада — Ковалец (Довгий, 84), Шастал (Протасов, 66), Запорожан — Ситало.
Предупреждения: Артур, Чеснаков, Сапай, Пердута, Скляр, Кулач — Микицей, Банада, Ковалец