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СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018

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СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018
21:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лука Модрич станет победителем Золотого мяча 2018 исходя из снимка, который опубликовал неизвестный в интернете.

Стали известны итоги голосования за Золотой мяч 2018. Результаты опроса слили в интернет за несколько часов до начала церемонии.

Изначально некоторые подумали, что опубликованный в социальных сетях документ является фейком. Однако чуть позже журнал France Football, вручающий ЗМ, начал постепенно оглашать итоги голосования, которые совпадают с опубликованными ранее в соцсетях.

Так, обладателем Золотого мяча по итогам 2018 года выбран полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич – 753 очка. В первую тройку также вошли Криштиану Роналду (Ювентус, сборная Португалии, 476 очков) и Антуан Гризманн (Атлетико, сборная Франции, 414).

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Лука Модрич, Золотой мяч, Новости футбола, ЗМ 2018.
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