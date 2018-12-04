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Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира

Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
00:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта: Золотой мяч вручается с 1956 года, традиционно победителя определяют голосованием спортивных журналистов, представляющих разные страны со всего мира.

В Париже состоялось вручение награды Золотой мяч лучшему игроку мира 2018 года.

Им стал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

33-летний хавбек – первый в истории обладатель данной награды родом из Хорватии. Впервые с 2008 года обладателем награды не стал ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Вторым в 2018 году стал нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Третье место занял форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.

В этом году Модрич вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где "клетчатые" уступили французам со счётом 2:4.

Ранее 33-летний Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18, а также лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

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Все по теме:

Реал, Лука Модрич, Футбол, Сборная Хорватии, Золотой мяч-2018.
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