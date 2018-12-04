Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти

Футболисты киевского "Динамо" обыграли 3 декабря одесский "Черноморец" (2:0) в заключительной встрече 17-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.
На столичном НСК "Олимпийский" оба мяча динамовцы забили с пенальти. С 11-метровой отметки отличились Виктор Цыганков (21-я минута) и Артем Беседин (61).
ФК "Динамо" - ФК "Черноморец" - 2:0
Результаты других матчей:
"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск) - 0:2
голы: Силас (22-я минута), Владислав Кабаев (80).
"Арсенал-Киев" - "Карпаты" (Львов) - 1:1
Папа Гуйе (24 - автогол) - Алексей Гуцуляк (74).
ФК "Львов" - ФК "Мариуполь" - 2:2
Бруну Дуарте (6), Сергей Воронин (24, с пенальти) - Александр Пихаленок (22), Владислав Вакула (80).
"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк) - 2:2
Жуниор Мораес (7, 90+4) - Евгений Пасич (52), Виталий Балашов (67).
"Ворскла" (Полтава) - "Александрия" - 0:1
Кирилл Ковалец (4).
Турнирное положение клубов после 17-ти туров: "Шахтер" - 42 очка, "Александрия" - 36, "Динамо" - 35, "Заря" - 25, "Ворскла" - 24, "Мариуполь" - 24, "Десна" - 23 "Львов" - 20, "Олимпик" - 18, "Карпаты" - 17, "Черноморец" - 12, "Арсенал-Киев" - 8.
18-й тур состоится 7-9 декабря. После этого в чемпионате УПЛ наступит зимний перерыв, который продлится до 23 февраля.