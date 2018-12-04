Скачать
Вторник, 04.12.2018
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти

Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
09:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: "Динамо" реализовало два пенальти в игре с "Черноморцем".

Футболисты киевского "Динамо" обыграли 3 декабря одесский "Черноморец" (2:0) в заключительной встрече 17-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги.

На столичном НСК "Олимпийский" оба мяча динамовцы забили с пенальти. С 11-метровой отметки отличились Виктор Цыганков (21-я минута) и Артем Беседин (61).

ФК "Динамо" - ФК "Черноморец" - 2:0

Результаты других матчей:

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск) - 0:2

голы: Силас (22-я минута), Владислав Кабаев (80).

"Арсенал-Киев" - "Карпаты" (Львов) - 1:1

Папа Гуйе (24 - автогол) - Алексей Гуцуляк (74).

ФК "Львов" - ФК "Мариуполь" - 2:2

Бруну Дуарте (6), Сергей Воронин (24, с пенальти) - Александр Пихаленок (22), Владислав Вакула (80).

"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк) - 2:2

Жуниор Мораес (7, 90+4) - Евгений Пасич (52), Виталий Балашов (67).

"Ворскла" (Полтава) - "Александрия" - 0:1

Кирилл Ковалец (4).

Турнирное положение клубов после 17-ти туров: "Шахтер" - 42 очка, "Александрия" - 36, "Динамо" - 35, "Заря" - 25, "Ворскла" - 24, "Мариуполь" - 24, "Десна" - 23 "Львов" - 20, "Олимпик" - 18, "Карпаты" - 17, "Черноморец" - 12, "Арсенал-Киев" - 8.

18-й тур состоится 7-9 декабря. После этого в чемпионате УПЛ наступит зимний перерыв, который продлится до 23 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Черноморец, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
02 Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
03 Игрок Локомотива найден мертвым
04 СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018
05 Свитолина включила "режим зверя"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь