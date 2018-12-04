Золотой мяч 2018: за кого голосовала Украина

Новости спорта: Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему футболиста года от France Football.

Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года, прервав гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые побеждали в этой номинации на протяжении 10 лет подряд.

В голосовании принимали участие журналисты практически со всего мира – по одному из страны. Стало известно, за кого свой голос отдал представитель Украины.

1. Модрич

2. Гризманн

3. Роналду

4. Месси

5. Мбаппе

Окончательная пятерка выглядела следующим образом:

1. Модрич

2. Роналду

3. Гризманн

4. Мбаппе

5. Месси

В завершающемся году 33-летний Модрич помог Реалу третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В 11 матчах Лука забил один гол, отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Кроме того Модрич в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира 2018, где его команда уступила Франции со счетом 2:4, а позже его признали лучшим игроком 2018-го года по версии ФИФА.