Скачать
Вторник, 04.12.2018
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Золотой мяч 2018: за кого голосовала Украина

Золотой мяч 2018: за кого голосовала Украина
09:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему футболиста года от France Football.

Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года, прервав гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые побеждали в этой номинации на протяжении 10 лет подряд.

В голосовании принимали участие журналисты практически со всего мира – по одному из страны. Стало известно, за кого свой голос отдал представитель Украины.

1. Модрич

2. Гризманн

3. Роналду

4. Месси

5. Мбаппе

Окончательная пятерка выглядела следующим образом:

1. Модрич

2. Роналду

3. Гризманн

4. Мбаппе

5. Месси

В завершающемся году 33-летний Модрич помог Реалу третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В 11 матчах Лука забил один гол, отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Кроме того Модрич в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира 2018, где его команда уступила Франции со счетом 2:4, а позже его признали лучшим игроком 2018-го года по версии ФИФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лука Модрич, Золотой мяч, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
02 Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
03 Игрок Локомотива найден мертвым
04 СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018
05 Свитолина включила "режим зверя"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь