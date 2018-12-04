Золотой мяч 2018: за кого голосовала Украина

Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года, прервав гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые побеждали в этой номинации на протяжении 10 лет подряд.
В голосовании принимали участие журналисты практически со всего мира – по одному из страны. Стало известно, за кого свой голос отдал представитель Украины.
1. Модрич
2. Гризманн
3. Роналду
4. Месси
5. Мбаппе
Окончательная пятерка выглядела следующим образом:
1. Модрич
2. Роналду
3. Гризманн
4. Мбаппе
5. Месси
В завершающемся году 33-летний Модрич помог Реалу третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. В 11 матчах Лука забил один гол, отдал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Кроме того Модрич в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира 2018, где его команда уступила Франции со счетом 2:4, а позже его признали лучшим игроком 2018-го года по версии ФИФА.