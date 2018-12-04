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Хацкевич: Нужно было проявлять характер и играть через не могу

Хацкевич: Нужно было проявлять характер и играть через не могу
09:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу команды над одесским "Черноморцем" (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.

Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, в частности, отметил, что игру команда начала тяжело, из-за погоды игроки задыхались, но нужно было проявлять характер и играть через "не могу".

"Тяжело начали, мяч медленно "ходил" по полю, также был очень медленный переход от обороны к атаке. Понятно, что футболисты "Черноморца" отходили за линию мяча и почти всей командой находились на своей половине поля. Мы делали вроде бы все правильно, но очень медленно. Из-за погоды игроки задыхались, в перерыве говорили, что трудно. Но нужно было проявлять характер и играть через не могу. После того, как во втором тайме появился на поле Беседин, Вербич смог вернуться на свою позицию на фланге и нам стало больше удаваться в атаке. Артем достаточно хорошо цеплялся за мячи, ребята его поддерживали из глубины. В общем, второй тайм был более правильным в плане того, что мы хотели видеть на поле.

Артем Беседин вышел заряженным, но при этом он давно не играл. Тот фол, который он сделал и заработал предупреждение, был необязательным, но это свидетельствует о том, как он "проголодался" по футболу. Он хотел и в обороне помочь, и в атаке проявить себя. Могу сказать, что в конце года у нас появилась еще одна боевая единица", - цитирует Хацкевича пресс-служба ФК "Динамо".

Видео пресс-конференции:

3 декабря футболисты киевского "Динамо" победили одесский "Черноморец" (2:0) в заключительной встрече 17-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. На стадионе столичного НСК "Олимпийский" мячи забили Виктор Цыганков (21-я минута) и Артем Беседин (61).

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УПЛ, Александр Хацкевич, ФК Динамо (Киев).
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