Динамо - Черноморец: видео голов и обзор матча

Подопечным Александра Хацкевича удалось сломить сопротивление "моряков" — 2:0.
Динамо - Черноморец 2:0
Голы: Цыганков, 21 (с пенальти), Беседин, 61 (с пенальти)
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Че Че (Сидорчук, 62) — Цыганков, Шапаренко (Дуэлунд, 81), Сидклей (Беседин, 46) — Вербич
Черноморец: Кожухарь — Рыжук, Грачев, Мищенко, Трубочкин (Татарков, 80) — Мусолитин (Хамелюк, 90), Бабенко — Норенков, Семенив, Чорний — Коваль
Предупреждения: Беседин, Сидорчук, Шабанов, Цыганков — Норенков, Грачев, Семенив, Мусолитин, Коваль