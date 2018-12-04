Шаран: На меня в первую очередь давит, что мы на втором месте

Новости спорта: Наставник «Александрии» Владимир Шаран не ждал таких результатов.

В понедельник «Александрия» обыграла «Ворсклу» и сохранил второе место в таблице чемпионата Украины, что непривычно для скромной команды.

«После таких матчей, как было с «Динамо», тяжело настраиваться на следующие игры. Хотя знали, что в четверг «Ворскла» играла против «Арсенала» и где-то физически будут у них не те кондиции. В стратегическом плане мы добыли важную победу».

«Уже конец года, и на нас давит где-то психологически, что мы находимся на 2-м месте. На меня в первую очередь это давит. Радует, что добыли три очка в матче с прямым конкурентом».

«Борьба за серебро? Еще рано говорить. Все будет зависеть от того, кто уйдет зимой, что будет с составом. Сейчас информации нет», - сказал тренер Владимир Шаран.

«Александрия» заниманиет 2-е место и опережает «Динамо» на 1 пункт.