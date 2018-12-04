Загадочная смерть футболиста Локомотива: тело помогла найти лиса

Новости спорта: Стала известна предварительная причина смерти 18-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина, который был найден мёртвым 3 декабря.

Как сообщает «Интерфакс», первичные экспертизы показали, что юный футболист скончался от переохлаждения. Также сообщается, что незадолго до смерти Ломакин употреблял алкоголь.



Накануне стало известно, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По её словам, 30 ноября он отправился на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а со следующего дня перестал выходить на связь. Позднее друг Ломакина Иван рассказал его матери, что они употребляли алкогольные напитки, но не может вспомнить, где это происходило.

В сети появилось видео с места гибели полузащитника московского "Локомотива" Алексея Ломакина. На кадрах видеонаблюдения видно, как футболист идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку и падает. Ломакина помогла найти лиса, которая вытащила куртку на тропинку.

"Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста", – сообщает источник в правоохранительных органах.

Ломакин – воспитанник "Локомотива". В сезоне-2018/19 он сыграл 3 матча за молодежную команду "Локо", последнюю игру за молодежку Ломакин провел 14 сентября против московского "Динамо".