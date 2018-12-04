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Модрич: Золотой мяч был для меня чем-то вроде детской мечты

Модрич: Золотой мяч был для меня чем-то вроде детской мечты
13:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лука Модрич не готов поверить, что время Роналду и Месси закончилось.

Обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич поделился эмоциями после получения заслуженной награды.

"Хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде и тренеров Реала и сборной Хорватии. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Спасибо моей семье, детям, которые дополняют меня и помогают преуспеть в профессиональном плане.

В детстве я мечтал играть за большой клуб и выигрывать трофеи. Золотой мяч был для меня чем-то вроде детской мечты. Для меня это привилегия и честь. Это уникальное чувство, его трудно описать.

В истории останется имя хорватского игрока, представителя небольшой страны, который смог выиграть „Золотой мяч“ во времена Месси и Роналду. Эти футболисты находятся на другом уровне, никто не может сравниться с ними. История футбола, которую создают Роналду и Месси, невероятна. Я не готов поверить ни на секунду, что их время закончилось", – заявил Лука после вручения награды.

Напомним, что Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком, а звание лучшей футболистки года досталось Аде Хегерберг.

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Лука Модрич, Золотой мяч, ФК Реал Мадрид.
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