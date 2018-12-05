Скачать
Среда, 05.12.2018
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов
01:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Англия может потерять своего ведущего представителя в еврокубках.

УЕФА может исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов в следующем сезоне, сообщает The Telegraph.

Горожан могут лишить права участвовать в самом престижном европейском турнире, если будет доказана вина клуба по эпизодам, опубликованным в Football Leaks. В ближайшие дни состоится независимое расследование в отношении клуба из Манчестера.

Особое внимание УЕФА уделит трансферу Рияда Мареза в Манчестер Сити прошлым летом, которого клуб купил за 60 миллионов фунтов. Деньги, которые были заявлены Ман Сити как прибыль от спонсора на самом деле пришли от владельцев клуба.

Также, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, Манчестер Сити нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов) в 2014 году.

Интересно, что на прошлой неделе УЕФА опубликовал заявление, в котором подтвердил, что старые дела в отношении клубов могут быть вновь открыты, если появятся новые сведения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса
02 Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
03 Уайлдер сломал руку перед поединком с Фьюри
04 Новый еврокубковый турнир от УЕФА: структура и значимость для Украины
05 В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь