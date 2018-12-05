Манчестер Сити могут исключить из Лиги чемпионов

Новости спорта: Англия может потерять своего ведущего представителя в еврокубках.

УЕФА может исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов в следующем сезоне, сообщает The Telegraph.

Горожан могут лишить права участвовать в самом престижном европейском турнире, если будет доказана вина клуба по эпизодам, опубликованным в Football Leaks. В ближайшие дни состоится независимое расследование в отношении клуба из Манчестера.

Особое внимание УЕФА уделит трансферу Рияда Мареза в Манчестер Сити прошлым летом, которого клуб купил за 60 миллионов фунтов. Деньги, которые были заявлены Ман Сити как прибыль от спонсора на самом деле пришли от владельцев клуба.

Также, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, Манчестер Сити нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов) в 2014 году.

Интересно, что на прошлой неделе УЕФА опубликовал заявление, в котором подтвердил, что старые дела в отношении клубов могут быть вновь открыты, если появятся новые сведения.