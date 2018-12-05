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Украинский форвард Селезнев может сменить клуб в Турции

Украинский форвард Селезнев может сменить клуб в Турции
03:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев может стать игроком Галатасарая.

Руководство "Галатасарая" нацелено на подписание форварда «Акхисара» Евгения Селезнева.

Турецкий гранд намерен предпринять еще одну попытку заполучить украинского бомбардира в январское трансферное окно. Ожидается, что на этот раз особых проблем у «Галатасарая» не возникнет, так как «Акхисар» хочет расстаться с Селезневым.

Помимо украинца боссы «Галатасарая» хотят усилить атаку команды форвардом «Башакшехира» Эммануэлем Адебайором, также имеющим проблемы в своем нынешнем клубе.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции на счету Селезнева 7 матчей, в которых он отличился 3 голами.

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Сборная Украины, ФК Галатасарай, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Селезнев.
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