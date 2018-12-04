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Экс-арбитр ФИФА - о скандальном фоле Тайсона против Гая

Экс-арбитр ФИФА - о скандальном фоле Тайсона против Гая
22:35 Вт, 4 Декабрь 2018 Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что бригада арбитров матча Шахтер – Олимпик потеряла контроль над игрой во втором тайме.

Ступар призывает вернуться к поединку между Шахтером и Зарей, когда было много разговоров о том, что судья Кривоносов не удалил Харатина за удар Тайсона сзади. Но тот эпизод, как отмечает Мирослав, был даже более игровым, чем момент с участием Тайсона и Гая. Мол, футболиста Олимпика бразилец "скосил" целенаправленно и без малейшего намерения сыграть в мяч. И вот теперь возникает вопрос: сколько матчей дисквалификации отсидит Копиевский? Потому что Кривоносов отбывает наказание до сих пор, отмечает он.

"Копиевский видимо не настроился на этот матч, потому что, возможно, считал, что будет все развиваться по привычному сценарию: победа Шахтера без большого сопротивления Олимпика. Но случилось иначе.

И здесь уже на первый план вышла психология арбитра. Первый тайм прошел в корректной борьбе. И вообще матч не был грубым, хотя Шахтер сфолил больше, чем Олимпик (13:11). Уже после перерыва проявилась большая самоотдача гостей, к такому повороту событий не была готова бригада арбитров, и посыпались ошибки. Как в одну, так и в другую сторону.

Уже на 60-й минуте Кольцов пошел в подкат, чисто сыграл в мяч, а футболист Шахтера рухнул из-за его ноги. Копиевский зафиксировал фол и показал Кольцову желтую карточку, хотя нарушение правил вообще не было.

На 68-й минуте Мораес здорово вошел в штрафную и упал, в результате чего получил желтую за симуляцию. Хотя очевидной симуляции не было, так как оппонент, преследуя Мораеса, случайно задел его ногу. Здесь есть больше оснований говорить о одиннадцатиметровом, чем о симуляции", – подытожил Ступар.

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