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Арендованный у Динамо игрок не оправдывает надежд бразильского клуба

Арендованный у Динамо игрок не оправдывает надежд бразильского клуба
16:58 Сегодня Телеграф Динамомания

Новости спорта: В Бразилии критикуют Гонсалеса, считая, что он пока не оправдывает ожидания болельщиков "Сантоса".

"Сантос", цвета которого защищает арендованный у "Динамо" Дерлис Гонсалес, не смог одолеть "Спорт Ресифе" в матче 38-го тура чемпионата Бразилии.

Команда Гонсалеса уступила со счетом 1:2, а сам парагваец не попал в заявку на матч из-за травмы. Этот матч стал последним для "Сантоса" в 2018 году. За 18 матчей в составе бразильского клуба Гонсалес забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

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Отметим, что бразильские СМИ пока не спешат считать Гонсалеса удачным трансфером для "Сантоса". К примеру, портал esportes.r7.com пишет следующее:

"Поиск новых игроков для "Сантоса" неизбежен, особенно если команда хочет бороться за титулы в 2019 году. Но на этот раз они должны более эффективно поработать по сравнению с летней трансферной компаний. Из иностранцев, прибывших в клуб, заиграл лишь Карлос Санчес. А Брайан Руис и Дерлис Гонсалес не спешит проявлять себя и по-прежнему не оправдывают ожидания болельщиков.

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Сантос, Чемпионат Бразилии, Дерлис Гонсалес.
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