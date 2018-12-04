Супряга рассказал, что стало причиной его перехода в Динамо

Новости спорта: 18-летний форвард Динамо Владислав Супряга рассказал, как его приняли в клубе и раскрыл детали своего перехода.

"Адаптируюсь понемногу. Все меня приняли хорошо, не могу жаловаться. На базе живу с Цитаишвили, Булецой и Поповым, которых давно знаю, они и помогают адаптироваться в новой среде. Ребята меня чаще всего называют Супра. Я не против.

Я пришел после Второй лиги и сначала был шокирован. Очень трудно было привыкнуть. И просто приходится адаптироваться к другому уровню скорости принятия решений и работы с мячом. Это дается непросто, но помогает расти. Плюс, иностранцы, которых в Днепре не было. С ними интересно. Особенно с бразильцами. Они очень коммуникабельны и порой очень смешные.

В первые недели больше всех помогал Пиварич, особенно перед матчем с Аяксом. Подошел ко мне перед игрой и нашел нужные слова, хотя я все равно очень волновался, особенно когда услышал гимн Лиги чемпионов. Это была моя мечта, и она осуществилась довольно быстро и неожиданно.

Как возник вариант с Динамо? Я как раз вернулся из юношеской сборной, когда мне сообщили об интересе киевлян. Я, конечно же, волновался, были определенные сомнения, но потом встретился с Андреем Русолом, который сказал, что для меня это точно шаг вперед, что от таких возможностей не отказываются. Сказал, что он верит в меня. Именно Русол повлиял на меня, и я понял, что это правильный шаг.

Конкуренция? И Беседин, и Русин сейчас сильнее меня. Я так считаю. Они старше, у них больше опыта, они уже доказали свою квалификацию забитыми мячами. Я себе говорю, что должен работать, возможно, еще больше Артема и Назария. Только так смогу стать основным игроком Динамо", – цитирует Супрягу Dynamo.kiev.ua.со ссылкой на клубный журнал "бело-синих".