Определен лучший наставник 17-го тура УПЛ

Новости спорта: Украинский специалист Владимир Шаран второй раз подряд признан лучшим тренером 17-го тура УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги 17-го тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника команды игровой недели.

Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Александрии" Владимиру Шарану, команда которого на выезде добыла победу над "Ворсклой" 1:0.

Отметим, что Шаран признан лучшим второй тур подряд. Это четвертое признание для наставника "горожан" в текущем сезоне. Ранее специалиста признавали лучшим по итогам 4-го, 12-го и 16-го туров УПЛ.

Также отметим, что подопечные Шарана остаются вторыми в турнирной таблице, продолжив успешную серию в матче с Ворсклой.