Скачать
Вторник, 04.12.2018
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Определен лучший наставник 17-го тура УПЛ

Определен лучший наставник 17-го тура УПЛ
17:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский специалист Владимир Шаран второй раз подряд признан лучшим тренером 17-го тура УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги 17-го тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника команды игровой недели.

Со средним баллом в 4,6 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Александрии" Владимиру Шарану, команда которого на выезде добыла победу над "Ворсклой" 1:0.

Отметим, что Шаран признан лучшим второй тур подряд. Это четвертое признание для наставника "горожан" в текущем сезоне. Ранее специалиста признавали лучшим по итогам 4-го, 12-го и 16-го туров УПЛ.

Также отметим, что подопечные Шарана остаются вторыми в турнирной таблице, продолжив успешную серию в матче с Ворсклой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Владимир Шаран, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
02 Все украинские чемпионы мира по боксу
03 Золотой мяч 2018: за кого голосовала Украина
04 Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
05 Золотой мяч 2018: Кто стал лучшим игроком мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь