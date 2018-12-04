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Экс-игроку Динамо вручили Золотой мяч в Бразилии

Экс-игроку Динамо вручили Золотой мяч в Бразилии
18:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Дуду выступал за киевлян с 2011 по 2015 год, но так и не раскрыл свой талант

Бывший футболист киевского "Динамо" Дуду признан лучшим футболистом сезона в Бразилии. По итогам местного чемпионата полузащитнику вручили "Бола де Ора" – аналог "Золотого мяча". Также Дуду в третий раз подряд вошел в символическую команду чемпионата Бразилии.

В завершившемся сезоне 26-летний бразилец отыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 14 результативных передач.

Напомним, что Дуду с 2011 по 2015 год защищал цвета "Динамо". Правда, из-за конфликтов с тренерами и скверного характера бразилец так и не сумел раскрыть весь свой потенциал. В 2014 году он был отправлен в аренду в "Гремио", а зимой 2015 года киевляне полностью от него избавились, продав в "Палмейрас". В составе "бело-синих" Дуду провел 32 матча и забил всего 2 мяча.

Напомним, вчера был вручен приз лучшему футболисту мира – "Золотой мяч" получил Лука Модрич из "Реала". Хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые впервые с 2008 года остались без награды.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Дуду, Футбол, ФК Палмейрас, Новости футбола.
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