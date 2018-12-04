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Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве

Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
18:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Матч 6 тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом перенесено в Киев.

В профиле матча на официальном сайте УЕФА был изменен город и стадион, на котором будет проходить поединок Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом. Игра состоится на НСК Олимпийский 12 декабря в 22:00.

Ранее сообщалось, что матч состоится во Львове или Киеве, ведь УЕФА запретил проводить матч в Харькове из-за действия военного положения в Украине.

После 5-туров "горняки" занимают 3 место в квартете F. В активе Шахтера 5 очков, на 2 месте идет Лион с 7-ю пунктами в активе. Поединок последнего тура станет решающим как для украинцев, так и для французов, ведь именно в этом матче будут разыгрывать судьбу 2 путевки в плей-офф турнира.

Напомним, поединок Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом УЕФА перенес из Полтавы в Киев из-за введения в Украине военного положения.

К слову, Динамо на следующий день после поединка Шахтера должно принимать Яблонец на НСК Олимпийский.

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ФК Шахтер, НСК Олимпийский, ФК Лион, Футбол, Новости футбола.
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