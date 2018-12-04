Футболист Александрии стал лучшим игроком 17-го тура УПЛ

Новости спорта: Украинский полузащитник Александрии Кирилл Ковалец стал лучшим футболистом 17-го тура УПЛ.

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец признан лучшим футболистом по итогам 17 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Игрок помог клубу обыграть полтавскую Ворсклу (1:0), забив единственный гол в матче.

На награду также претендовал полузащитник Зари Силас, но по итогам голосования экспертов Ковалец значительно опередил бразильского игрока.

Состав экспертного жюри: Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганык, Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев.

Напомним, после 17 туров Александрия занимает второе место в таблице УПЛ с 36 набранными очками, опережая киевское Динамо на один балл.