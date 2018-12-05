Футбол: расписание матчей 5 декабря

Сегодня состояться матчи в чемпионатах Англии и Франции. Среди интересных противостояний - матч Манчестер Юнайтед - Арсенал.
Расписание матчей 5 декабря|среда
Чемпионат Англии Премьер-лига 15-й тур
21:45 Вулверхэмптон - Челси Футбол 1
21:45 Бёрнли - Ливерпуль
21:45 Эвертон - Ньюкасл
21:45 Фулхэм - Лестер Сити
22:00 Тоттенхэм - Саутгемптон
22:00 Ман Юнайтед - Арсенал Футбол 2
Чемпионат Франции Лига 1 16-й тур
20:00 Бордо - Сент-Этьен
20:00 Реймс - Тулуза
20:00 Нант - Марсель
20:00 Лион - Ренн
20:00 Кан - Ним
20:00 Дижон - Генгам
22:00 Страсбур - ПСЖ