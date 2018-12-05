Уотфорд 1:2 Манчестер Сити: обзор матча и видео голов

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор матча 15-го тура АПЛ Уотфорд - Манчестер Сити.

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд».

В концовке первого тайма счёт открыл Лерой Зане, которому ассистировал Рияд Марез. В начале второй половины встречи преимущество манкунианцев увеличил всё тот же Марез с паса Габриэла Жезуса. В конце встречи хозяевам удалось сократить разрыв в счёте, отличился Абдулайе Дукуре.

Эта победа стала для «Манчестер Сити» седьмой подряд в Премьер-лиге.

Уотфорд — Манчестер Сити 1:2

Голы: Дукуре, 85 — Сане, 41, Марез, 51

Уотфорд: Фостер — Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Холебас — Дюкуре, Чалоба (Деулофеу, 63) — Хьюз (Квина, 52), Перейра — Саксэсс (Грэй, 75), Дини.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани (Отаменди, 83), Стоунз, Делф — Д. Силва (Гюндоган, 73), Фернандиньо, Б.Силва — Марез, Жезус (Ляпорт, 89), Сане.

Предупреждения: Эдерсон.