Палкин поблагодарил Суркиса: Для Шахтера – это встреча года

Новости спорта: Заключительный матч группового этапа ЛЧ для "горняков" состоится 12 декабря не в Харькове, а в Киеве.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поблагодарил президента «Динамо» Игоря Суркиса за помощь и поддержку в проведении матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на НСК «Олимпийский».

«Я хотел бы поблагодарить президента «Динамо» Игоря Суркиса за проявленное понимание и поддержку в проведении матча с «Лионом» на арене киевского клуба, принимая во внимание тот факт, что для «Шахтера» – это встреча года, которая требует серьезной поддержки со стороны болельщиков», – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, матч изначально должен был пройти в Харькове, однако был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти в личном письме попросил киевлян помочь «горнякам» с проведенимем матча на НСК «Олимпийский». Поединок пройдет в среду, 12 декабря, начало в 22:00.