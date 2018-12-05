Скачать
Среда, 05.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
&quot;Абсолютный чемпион&quot;: как Усик вошел в историю бокса (Видео)
"Абсолютный чемпион": как Усик вошел в историю бокса (Видео)
Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка
Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка

Палкин поблагодарил Суркиса: Для Шахтера – это встреча года

Палкин поблагодарил Суркиса: Для Шахтера – это встреча года
14:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта: Заключительный матч группового этапа ЛЧ для "горняков" состоится 12 декабря не в Харькове, а в Киеве.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поблагодарил президента «Динамо» Игоря Суркиса за помощь и поддержку в проведении матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на НСК «Олимпийский».

«Я хотел бы поблагодарить президента «Динамо» Игоря Суркиса за проявленное понимание и поддержку в проведении матча с «Лионом» на арене киевского клуба, принимая во внимание тот факт, что для «Шахтера» – это встреча года, которая требует серьезной поддержки со стороны болельщиков», – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, матч изначально должен был пройти в Харькове, однако был перенесен из-за введения военного положения в Харьковской области.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти в личном письме попросил киевлян помочь «горнякам» с проведенимем матча на НСК «Олимпийский». Поединок пройдет в среду, 12 декабря, начало в 22:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках
узнайте больше

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Сергей Палкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: сегодня состоится мужская индивидуальная гонка
02 Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса
03 Уайлдер сломал руку перед поединком с Фьюри
04 В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
05 Умер известный немецкий боксер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь