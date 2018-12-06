Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 остался без тренера

Федерация футбола Литвы подтвердила расторжение контракта в Эдгарасом Янкаускасом, который занимал пост главного тренера национальной сборной.
Сообщается, что поиски нового наставника уже начались.
Отметим, что с с 2016 года под руководством Янкаускаса сборная Литвы провела 30 поединков, в которых одержала четыре победы при шести ничейных исходах и 20 поражениях.
ℹ️ Литовцы опустились в низший дивизион #ЛигаНаций pic.twitter.com/ZLm889PXgR
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 декабря 2018 г.
Ранее Янкаускас работал тренером "Локомотива" и "Хартс", а также возглавлял литовский "Тракай". В качестве футболиста Янкаускас защищал цвета ряда клубов, включая российские ЦСКА, "Торпедо" и "Факел", а также "Порту" с которым он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.
Напомним, сборная Украины сыграет с Литвой в одной отборочной группе к Евро-2020.