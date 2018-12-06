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Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 остался без тренера

Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 остался без тренера
01:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Литвы осталась без главного тренера.

Федерация футбола Литвы подтвердила расторжение контракта в Эдгарасом Янкаускасом, который занимал пост главного тренера национальной сборной.

Сообщается, что поиски нового наставника уже начались.

Отметим, что с с 2016 года под руководством Янкаускаса сборная Литвы провела 30 поединков, в которых одержала четыре победы при шести ничейных исходах и 20 поражениях.

 

Ранее Янкаускас работал тренером "Локомотива" и "Хартс", а также возглавлял литовский "Тракай". В качестве футболиста Янкаускас защищал цвета ряда клубов, включая российские ЦСКА, "Торпедо" и "Факел", а также "Порту" с которым он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Напомним, сборная Украины сыграет с Литвой в одной отборочной группе к Евро-2020.

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Футбол, Сборная Литвы, Евро-2020, Новости футбола, Эдгарас Янкаускас.
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