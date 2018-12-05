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Беседин оценил шансы сборной Украины в квалификации Евро-2020

Беседин оценил шансы сборной Украины в квалификации Евро-2020
18:10 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Форвард Динамо Артем Беседин поделился ожиданиями от начала отбора на чемпионат Европы-2020.

По итогам жеребьевки отбора Евро-2020 сборная Украины попала в группу с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

Форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин считает, что у команды есть все шансы выйти на Евро.

«Хорошая группа. Интересные соперники. И это я говорю обо всех оппонентах. Португалия и Сербия выиграли свои групповые турниры Лиги наций. Непросто будет с Литвой и Люксембургом, поскольку в матчах с этими противниками наверняка придется взламывать насыщенную оборону. Но уверен, что если к каждому поединку у сборной Украины получится подходить с полной концентрацией, то сине-желтым по силам занять место, которое даст право попасть в финальную часть Евро».

«Возвращение в сборную? Постараюсь сделать все, чтобы этот вызов заслужить. Очень хочется быть востребованным в главной команде страны», - сказал Беседин.

Из-за травмы игрок пропускал последние матчи сборной Украины в 2018 году.

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Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Артем Беседин.
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