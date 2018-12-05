Хацкевич нашел форварда для Динамо

Новости спорта: Журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о стремлении Динамо подписать воспитанника мадридского Реала Франа Соля.

Игорь Бурбас в своем Твиттер сообщил, что испанский форвард Виллем ІІ Фран Соль является приоритетной целью для киевского Динамо на зимнее трансферное окно.

Динамо все еще интересуется воспитанником Реала Франом Солем, которого хотело подписать летом

Соль - пріоритет для Динамо найближчої зими. На кандидатурі іспанця наполягає особисто Хацкевич. Сам Соль дав обіцянку керівництву Віллема продовжити на рік контракт, аби клуб міг на ньому заробити. Відтак в перемовинах з Києвом нині фігурує ціна в районі 5 млн євро. — Igor Burbas (@iburbas) 5 декабря 2018 г.

В частности, на приобретении настаивает лично главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

Соль пообещал Виллему, что продлит контракт на год, чтобы его нынешний клуб смог заработать на трансфере. Сообщается, что Динамо может приобрести нападающего за 5 млн евро.