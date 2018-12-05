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Цыганык поделился инсайдом, в каких городах сыграет сборная Украины

Цыганык поделился инсайдом, в каких городах сыграет сборная Украины
14:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Футбольный ведущий рассказал, где сыграет сборная Украины в отборе на Евро-2020.

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык сообщил, что матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия пройдет в Киеве.

«У нас пять домашних матчей в квалификации ЧЕ-2020. Пять городов получат возможность провести матчи национальной сборной Украины. Обязательно в этом списке будут Киев, Харьков и Львов. Еще два города станут известны позднее, пока они не утверждены.

Есть такой инсайд, что с Португалией мы сыграем в Киеве. Это можно уже сказать точно и однозначно. Это будет топовый матч против чемпиона Европы, на который придет весь стадион. Его должна принимать главная арена страны», — сказал Цыганык.

На видео с 29 минуты

С Португалией Украина сыграет в 8-м туре отбора, который состоится 14 октября 2019 года.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Игорь Цыганык.
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