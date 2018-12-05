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"Больше чем финал": Шахтер обратился к болельщикам перед матчем с Лионом

&quot;Больше чем финал&quot;: Шахтер обратился к болельщикам перед матчем с Лионом
16:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В связи с переносом домашнего матча 6-го тура Лиги чемпионов из Харькова в Киев Шахтер призывает болельщиков поддержать Горняков в решающей игре с Лионом на НСК Олимпийский.

11-12 декабря состоятся заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2018/19. В среду, 12 декабря, Шахтер примет Лион. По решению УЕФА, Горняки заключительный матч группы проведут не в Харькове, а в Киеве на НСК "Олимпийский". Такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций принял в связи с военным положением в области.

Для дончан этот матч - "игра жизни" в Лиге чемпионов. В случае победы подопечные Паулу Фонсеки обойдут французский клуб в турнирной таблице и со второго места выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья гарантирует Горнякам лишь Лигу Европы, а в случае поражения Шахтер может и вовсе остаться без "евровесны" (Хоффенхайму нужно обыграть Манчестер Сити в гостях, - прим. ред.). 

ФК Шахтер в связи переносом матча в Киев обратился к болельщикам: 

Кроме того, на сайте Шахтера появилась информация о том, что делать с ранее купленными билетами.

"ФК Шахтер приносит всем болельщикам извинения за неудобства в связи со сложившимися обстоятельствами и информирует о процедуре возврата билетов", -  говорится на официальном сайте дончан.  

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